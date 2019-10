Rinviati i funerali di Melissa, domani al Ruggi gli esami sulla salma della 16enne

Sono stati rinviati i funerali di Melissa La Rocca: il padre della 16enne tragicamente spirata ieri, durante un'interrogazione di matematica, presso il liceo Genovesi-Da Vinci, ha chiesto l'esecuzione dell'autopsia per far chiarezza sulle cause del decesso della figlia.

La richiesta della famiglia

Vinicio La Rocca, pur non muovendo accuse verso terzi, ha ribadito, dunque, che intende conoscere la causa dell'accaduto, dopo che il magistrato aveva deciso di ‘liberare’ la salma, collegando il decesso a morte cardiaca improvvisa. Mercoledì mattina una equipe del ‘Ruggi’ effettuerà approfonditi esami diagnostici, dopo i quali sarà deciso se procedere o meno con l’esame autoptico. Funerali rinviati, intanto.