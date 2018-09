Viola l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: in carcere un battipagliese

E' finito in carcere, V.P., 32enne domiciliato a Battipaglia che, nel pomeriggio di ieri, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia, come disposto da un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno.

Le violazioni

Il provvedimento scaturisce dalle numerose violazioni, riscontrate dai militari dell’Arma, alle prescrizioni imposte dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, cui il giovane era stato sottoposto, lo scorso 25 agosto, a seguito della convalida dell’arresto in flagranza per furto effettuato la sera prima.

Il furto

In quella circostanza, il 32enne venne sorpreso, insieme ad un complice, mentre rubava un passeggino per bambini dal bagagliaio di un’Audi A4 parcheggiata in via Belvedere. V.P. è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.