Carcere di Salerno, agente preso a pugni da un detenuto: l'appello del Sappe

Violenza nel carcere di Fuorni: come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, verso le ore 14, nella Prima Sezione detentiva della Casa Circondariale di Salerno, mentre i detenuti rientravano dai cortili passeggi, un detenuto straniero di origini africane, senza apparenti motivi, ha preso a pugni un assistente della Polizia Penitenziaria in servizio. A renderlo noto, il segretario nazionale Sappe della Campania, Emilia Fattorello: “L'intervento di altri poliziotti ha evitato peggiori conseguenze al collega colpito, nel frattempo colto da shock per i violenti colpi subiti, ma altri Baschi azzurri sono rimasti contusi. - ha spiegato- Il detenuto autore dell'insano gesto per il passato sembra essere stato in osservazione per disturbi mentali. Per questi ed altri motivi denunciati dal Sappe, già da troppo tempo, è stato indetto lo stato di agitazione e l'interruzione delle relazioni sindacali con la Direzione del Penitenziario, per la assenza di interventi da parte dell'amministrazione come richiesti dalla nostra segreteria regionale, prima e dopo la violenta rivolta del 7 marzo che ha visto l'istituto di Salerno dare inizio alle devastazioni”.

Parla il segretario generale Donato Capece