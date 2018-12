"La violenza su donne e minori": l'incontro dibattito all'Unisa

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Università degli Studi di Salerno, con il supporto dell’ Ogepo (Osservatorio per gli studi di Genere e le Pari Opportunità) e con il patrocinio del CUG, organizza, da alcuni anni, in collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio regionale e nazionale, il Seminario di formazione per studenti e personale TA, dal titolo La violenza spiegata. Il seminario, inaugurato il 9 novembre, si concluderà il 12 dicembre alle 09.00 con l'incontro La violenza sulle donne e sui minori. Confronti interistituzionali e interdiscipliari promosso dall'Università, dalla Corte di Appello di Salerno e dalla Questura di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Street Kali, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione 2018 Questo non è amore della Polizia diStato.

Gli appuntamenti

La Prima sessione, dal titolo Reti interistituzionali e strategie d'intervento, si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti, del Prefetto della Provincia di Salerno, Francesco Russo, del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, e della Consigliera di Parità della Regione Campania, Domenica Lomazzo. A seguire ci sarà l'incontro dibattito al quale interverranno con una relazione: Iside Russo, Presidente della Corte di Appello di Salerno, Maria Rosaria Pelizzari, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità (Unisa) e Giuseppina Sessa, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale (Questura di Salerno). L’incontro, coordinato da Francesca Salemme (Commissione Pari Opportunità ODG Campania) si concluderà con un dibattito tra Operatori e Responsabili di Associazioni e dei Servizi sul Territorio. Per la Seconda session, a partire dalle 14:30, interverranno: il Direttore Generale dell’Università di Salerno, Enrico Periti, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, la Dirigente della Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno, Vice Questore della Polizia di Stato Giuliana Postiglione. Dopo la pausa pranzo, alle 14.50 ci sarà una tavola rotonda coordinata dalla professoressa Vitulia Ivone, sul tema Il ruolo della cultura come sentinella, alla quale interverranno Mario Capunzo, già Direttore Dipartimento di Medicina; Mauro Cozzolino, Docente di Psicologia Clinica; Filomena Ferrara, Componente CUG – UniSa; Loredana Incarnato, Dipartimento di Ingegneria Industriale; Giovanna Truda, Docente di Sociologia delle Politiche Sociali e di Genere; Maurizio Sibilio, Direttore Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche, della Formazione; Daniela Vellutino, Docente di Comunicazione Pubblica e Linguaggi Istituzionali. Al termine dell'incontro l'associazione Street Kali terrà un approfondimento sul concetto di autodifesa dal titolo I percorsi di autodifesa femminile: rafforzare corpo e mente per ritrovare se stesse, con interventi di Annalisa Pignataro, Matteo Renna, la Psicoterapeuta Francesca Malatacca, Vice Presidente “Vite senza paura Onlus”, la Psicologa Sandra Pagliuca. Sarà presente un punto informativo per la raccolta di eventuali segnalazioni, dove saranno distribuiti volantini e brochure della Polizia di Stato contenenti dati statistici sui reati di femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, nonché utili indicazioni sulle strategie della Polizia di Stato contro la violenza di genere per accompagnare le donne nel difficile percorso per uscire dalla violenza mediante l’ascolto protetto e nuovi protocolli di intervento quali il protocollo E.V.A. (Esame Violenze Agite), L.I.A.N.A. (Linea Interattiva di Assistenza Nazionale Antiviolenza) e SARA per valutare il rischio di recidiva in caso di maltrattamenti in famiglia.