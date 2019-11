Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, seminario dei Carabinieri a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 25 novembre p.v., in concomitanza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questo Comando ha organizzato un seminario sugli aspetti sostanziali e procedimentali introdotti dalla Legge nr. 69 del 19 luglio 2019, concernente il cosiddetto Codice Rosso, nel corso del quale saranno trattati argomenti di carattere giuridico ed operativo a favore del personale dipendente chiamato a compiere il primo intervento, a cura delle competenti Autorità Giudiziarie e di militari specializzati del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

Al simposio, che avrà luogo presso questa sede dalle ore 15:30 alle ore 18:00, prenderanno parte anche gli enti e le associazioni che operano sul territorio a sostegno delle vittime, inseriti nel circuito antiviolenza, al fine di condividere le proprie esperienze nel campo e favorire la collaborazione interistituzionale.