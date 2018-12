San Mauro, violenza di gruppo su una loro coetanea: 4 anni di reclusione per 3 ragazzi

Si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione, il procedimento penale nei confronti di tre ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una loro coetanea. Anche i giudici di Roma, dopo quelli di primo grado e della Corte d’Appello di Salerno hanno confermato la sentenza di condanna a quattro anni di reclusione per P.C., D.G. e V.M.

I fatti

I tre si erano resi responsabili di atti di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una loro amica a San Mauro Cilento: i fatti risalgono al 2010, quando i tre giovani, con la scusa di andare a bere qualcosa ad Acciaroli, fecero salire sul sedile posteriore di una Polo la vittima e, deviando in una stradina di campagna, iniziarono a palpeggiarla nelle parti intime, nonostante le resistenze e i tentativi di difesa di quest'ultima.

L'accusa

Dopo la denuncia, i tre accusarono la vittima di essere una pazza esibizionista che li perseguitava con lo scopo di vendicarsi di uno dei tre, con il quale avrebbe avuto una relazione sentimentale. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha riconosciuto anche il pagamento di una multa di 2000 euro per la ragazza, rappresentata per la parte civile dall’avvocato Antonio Mondelli, come riporta Infocilento.