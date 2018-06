Giovane aggredita e violentata da due sconosciuti: choc in Cilento

Choc in Cilento: nella notte, tra Giungano ed Agropoli, una giovane mamma di 33 anni, residente nel comune di Perdifumo, sarebbe stata aggredita e violentata. Come riporta Infocilento, stando alle prime ricostruzioni, la donna che lavora in un ristorante, aveva appena finito il turno di lavoro ed era salita in auto per rientrare a casa. All’improvviso, nel cuore della notte, un’altra vettura le avrebbe tagliato la strada impedendole di proseguire. A questo punto sarebbero scese due persone e l’avrebbero aggredita e violentata. Consumato l’atto, sarebbero fuggiti via.

Il racconto

La ragazza, in stato di choc, ha raccontato di aver trovato la forza di risalire in auto e di arrivare fino a casa: ha raccontato tutto la marito che questa mattina all’alba ha contattato i carabinieri i quali, a loro volta, hanno informato i sanitari del 118. La 33enne è stata immediatamente trasferita presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e ricoverata nel reparto di ginecologia, per essere sottoposta ad intervento chirurgico, stamattina. Indagano sul fatto i carabinieri e i Ris: l’episodio sarebbe avvenuto sulla SS18 in prossimità della località Mattine.