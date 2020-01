Violenza sessuale su allieva minorenne a Cava: maestro di equitazione a rischio processo

Un maestro di equitazione, originario della provincia di Caserta, è finito nel mirino della Procura di Nocera Inferiore con l’ipotesi di reato di violenza sessuale su minore.

L'inchiesta

Secondo quanto ricostruito, finora, dagli inquirenti, il 36enne avrebbe iniziato a corteggiare una sua allieva, all’epoca dei fatti 15enne, obbligandola anche ad avere rapporti di natura sessuale: se la giovane si fosse rifiutata - è la tesi dell’accusa - lui avrebbe minacciato di non seguirla più nel suo percorso sportivo. Questo lo scenario emerso dalla denuncia presentata dai genitori della ragazzina ai carabinieri, i quali hanno avviato subito le indagini per ricostruire i presunti episodi di violenza, che si sarebbero consumati a Cava de’ Tirreni tra il mese di ottobre 2017 e luglio 2018. Al vaglio dei militari dell’Arma i contatti tra i due avvenuti anche via cellulare. Ora il maestro di equitazione rischia il giudizio. Nei prossimi giorni, su richiesta della Procura, si svolgerà l’incidente probatorio con la testimonianza della vittima.