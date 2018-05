Tentata violenza sessuale: arrestato un 36enne romeno a Teggiano

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, di origini rumene, per tentata violenza sessuale, tentata estorsione, minacce gravi e lesioni in danno della sua convivente, 38enne. Nelle prime ore del mattino i Carabinieri della Stazione di Teggiano, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, sono intervenuti presso un’abitazione dalla quale provenivano urla.

Il blitz

L’azione delittuosa dell’uomo è stata immediatamente interrotta. Il 36enne era in stato di ubriachezza, aveva percosso la donna ed aveva tentato di violentarla minacciandola con un coltello, dopo averle offerto soldi ottenendo un rifiuto. La vittima ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori. I Carabinieri hanno sequestrato l’arma utilizzata: si tratta di un coltello usato per sfilettare il pesce, con lama di 22 centimetri. L’arrestato è stato condotto al carcere di Potenza.