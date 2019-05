"Mio marito mi ha stuprato" ma i video dicono altro: donna denunciata per calunnia

"Mio marito mi ha stuprato" ma i video dicono altro: una donna, che aveva denunciato il suo ex compagno per violenza sessuale, adesso è accusata di calunnia e la Procura di Nocera Inferiore dovrà mandarla sotto processo.

La ricostruzione

E' accaduto a Castel San Giorgio. La donna aveva denunciato il marito per violenza sessuale, ma da alcuni video finiti agli atti è emersa una verità diversa. Non emerge, infatti, costrizione prima del rapporto - quindi cade l'accusa di violenza sessuale a carico dell'uomo, un 45enne originario di Roccapiemonte - e la signora, che aveva allegato alla querela alcuni video per mostrare i rapporti consumati e ripresi con un telefonino, ha subito adesso l'imputazione coatta, con l'accusa di calunnia.

Lo scenario

La procura aveva chiesto per l'uomo il rinvio a giudizio. Davanti al gip, lo scenario è cambiato. Il fascicolo è tornato alla procura di Nocera Inferiore, che ora dovrà mandare la donna sotto processo.