Provò a violentare una ragazzina a Pagani: straniero patteggia la pena

Ha patteggiato due anni di reclusione (pena sospesa) il giovane indiano di 28 anni accusato di violenza sessuale aggravata su una ragazzina di 14 anni.

La storia

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Nocera Inferiore, i due si erano conosciuti sui social notwork. E, dopo averla sentita per diversi giorni, lo stranierò riuscì a farsi dare il numero di telefono dalla minore dopo averla fermata in strada a Pagani. I contatti, tra loro, sarebbero continuati nei giorni successivi fino a quando lei non accettò di incontrarlo di persona. Si videro in centro e subito dopo il 28enne l'avrebbe condotta in un luogo appartato dove – secondo la Procura - avrebbe tentato di abusare di lei, toccandola nelle parti intime e provando a baciarla. Ma per fortuna la 14enne riuscì a fuggire. A scoprire ciò che stava accadendo tra i due è stata la sorella della vittima nel leggere alcuni sms presenti sul suo telefonino. Di qui la denuncia presentata dalla madre della vittima alle forze dell’ordine che ha dato il via alle indagini. La piccola ha confermato le accuse della Procura, seguita da un consulente nominato dal tribunale, durante un incidente probatorio. L’uomo, successivamente, fu arrestato e sottoposto ai domiciliari.