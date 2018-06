Violenza sessuale su minori: scattano due arresti a Salerno

Due arresti per violenza sessuale aggravata sono stati eseguiti dai carabinieri di Salerno.

Il primo episodio

I militari dell’Arma di Mercatello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura per il reato di violenza sessuale, nei confronti di un 41enne salernitano, G.A le sue iniziali. L’uomo, da luglio 2017 a gennaio 2018, approfittando delle condizioni di inferiorità della vittima, aveva indotto in più occasioni una minore di 14 anni, residente in un comune della provincia, a compiere e subire atti sessuali in cambio di regali e denaro e, in alcune circostanze, dietro minacce effettuate, in un episodio, con un’arma che è stata sottoposta a sequestro nel corso di una perquisizione domiciliare. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Il secondo episodio

Sempre i carabinieri della zona orientale del capoluogo, lo scorso 14 giugno, hanno eseguito un’altra ordinanza di custodia cautelare, emessa sempre per il reato di violenza sessuale aggravata, nei confronti di un 39enne. L’uomo, da maggio 2017, in più occasioni, aveva obbligato una tredicenne a compiere e subire atti sessuali, in una circostanza anche in presenza di una coetanea della minore. Ora si trova agli arresti domiciliari.