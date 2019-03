Positano, sequestrarono e violentarono una prostituta: condannati a 7 e 12 anni

E' stato arrestato dai carabinieri di Positano, R.G. classe 1953 e M.S. classe 1960, entrambi del posto, così come disposto dalla Procura di Salerno dopo il rigetto del ricorso presentato dai due imputati in Cassazione. Confermate, dunque, le loro responsabilità per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

I fatti

I fatti risalgono al gennaio 2014, quando, sul litorale di Campolongo, i due uomini furono arrestati dai Carabinieri per aver sedato, rapinato e tenuto sotto sequestro per una notte intera, in una mansarda di Bellizzi, una prostituta dell’est Europa, costringendola ad atti sessuali sotto la minaccia di morte e legata con alcune fascette di plastica.

L'arresto

Un’altra romena che si prostituiva con la vittima allertò i Carabinieri non vedendo rientrare l'amica, riuscendole così a salvarle la vita. I due imputati sono stati condannati alla pena rispettivamente di 12 anni (R.G.) e 7 anni (M.S). Rintracciati all’alba dai Carabinieri di Positano ed Amalfi nelle loro rispettive abitazioni, sono stati condotti presso la Casa circondariale di Salerno Fuorni.