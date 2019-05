Violenza sulle donne: tecniche di acquisizione della denuncia, l'appuntamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Criminologa Iolanda Ippolito presidente dell’Associazione Nazionale Forum Lex -Professionisti in rete, nell’ambito delle giornate formative della seconda edizione del Corso di Specializzazione finalizzato alla creazione di TASK FORCE contro la violenza di genere per la provincia di Salerno, affronterà mercoledì 15 maggio, un tema molto delicato per le Forze dell’Ordine: “Tecniche e Procedure di acquisizione della denuncia della vittima di violenza presso i Comandi di Polizia Locale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri”.

Data la rilevanza della tematica interverranno il Prefetto di Salerno, dr. Francesco Russo, il Questore di Salerno dr. Maurizio Ficarra e il Presidente del Tribunale dei Minori dr. Piero Avallone Ippolito ha dichiarato “Ho fortemente voluto come direttore didattico e scientifico del corso, due moduli dedicati esclusivamente alle corrette e tempestive procedure da applicare nei casi in cui vittime di violenza richiedano aiuto presso comandi delle Forze dell’Ordine, per rispondere alla necessità di competenze specifiche per gli operatori, mettendo a confronto best practices di casi di cui mi sono occupata personalmente nelle attività di polizia giudiziaria che ho svolto nel territorio in cui opero.” - -Saranno presenti tra i docenti l’Avv. Angela Falcone, Presidente Camera Penale Minorile, il Dr. Gianfrancesco Fiore, Giudice del Tribunale dei Minorenni, dr.ssa Rosanna Della Corte Psicologa Psicoterapeuta, dr.ssa Giuseppina Seppini Criminologa, avv. penalista Maurizio Zuccaro. Avv Gabriella Marotta referente Forum Lex di Salerno. La cerimonia di consegna attestati e presentazione delle Task Force, è stata prevista per il giorno 30 Maggio nella sede della Provincia di Salerno ove saranno presenti i massimi vertici istituzionali.