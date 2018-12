Violenza di gruppo nel centro massaggi a Cava: arrivano le prime condanne

E’ stato condannato a 9 anni e 8 mesi di reclusione e a pagare una provvisionale di 30mila euro a favore del ragazzo, all’epoca dei fatti 17enne, il massaggiatore di Cava de’ Tirreni, G.A, 53 anni, accusato di violenza di gruppo su un minore. La sentenza è stata emessa ieri mattina, presso il tribunale di Salerno, dal giudice per le indagini preliminari Marilena Albarano. Stessa sorte anche per S. C. (8 anni) e S.U (6 anni e 8mesi). A carico del 53enne metelliano sono venute meno soltanto alcune contestazioni sulle pedopornografia per immagini ritrovate nel suo cellulare.

Le accuse della Procura

Nel corso della precedente requisitoria il pm Elena Guarino ha accusato i tre imputati di aver manipolato il ragazzo per fare sesso con lui, accompagnandolo, piano piano, verso la decisione di concedersi. E lo avrebbero fatto prima attraverso simulazioni con i pupazzi e poi con atti orali fino allo stupro di gruppo. Non solo. Avrebbero anche approfittato di un suo leggero deficit mentale per soggiogarlo psicologicamente. L’indagine sugli episodi di violenza all’interno del centro massaggi è partita a seguito di una denuncia presentata dalla madre della vittima.