Violenze di gruppo nel centro massaggi: chiesti 28 anni di carcere per gli imputati

Ventotto anni di carcere. E’ la pena chiesta dal pm Elena Guarino del tribunale di Salerno nei confronti di quelli che sono considerati i tre autori delle violenze sessuali ai danni di un ragazzo di 17 anni, consumatesi all’interno di un centro massaggi di Cava de’ Tirreni.

Le accuse

Il pm ha chiesto dieci anni per G.A, 53 anni, titolare del centro massaggi; nove per i suoi due complici, S.C e S.U che hanno fatto richiesta di rito abbreviato. Nel corso della requisitoria Guarino ha accusato i tre imputati di aver manipolato il ragazzo per fare sesso con lui, accompagnandolo, piano piano, verso la decisione di concedersi. E lo avrebbero fatto prima attraverso simulazioni con i pupazzi e poi con atti orali fino allo stupro di gruppo. Ma non solo. Avrebbero anche approfittato di un suo leggero deficit mentale per soggiogarlo psicologicamente. La sentenza del Gup è attesa per il mese di dicembre.