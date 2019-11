Visita guidata del centro storico di salerno e....Luci d'artista

Siamo giunti alla 14esima edizione delle Luci d’Artista, manifestazione che ogni anno attrae migliaia di turisti provenienti da ogni parte della penisola. Anche quest’anno, nel periodo natalizio Salerno si colora e s’illumina trasformandosi un luogo magico che affascina grandi e piccini.



Domenica 24 novembre dedicheremo un tour a questa splendida città, ripercorrendo insieme il centro storico che in ogni angolo ci rivela la sua lunga ed illustre storia. Le sue piazze e i suoi vicoletti, i palazzi nobiliari e le chiese conservano tracce del passato che s’intrecciano e comunicano costantemente con il presente. Tappa imprescindibile sarà il Duomo di San Matteo, scrigno di opere d’arte di inestimabile valore, con la meravigliosa Cripta che lascia tutti senza fiato e non mancherà la Villa Comunale che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio giardino incantato.

Quali sono i temi di quest’anno? Quali decorazioni animano Piazza Flavio Gioia o Largo S. Agostino?



Vieni a scoprirlo con noi, lasciati guidare in un’atmosfera suggestiva, a metà tra sogno e realtà.



Appuntamento ORE 16:30 ingresso Duomo S. Matteo



Prezzo visita guidata

10€ adulti

gratis per bambini fino a 12 anni



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Valentina 3278410806

Ilaria 3402979546



Il tour si farà previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.