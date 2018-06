Visita del vicepresidente della Camera Rosato a Salerno: le tappe

Visita istituzionale a Salerno, per il vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, venerdì 15 giugno. L’Onorevole Rosato, accompagnato dall’Onorevole Piero De Luca, sarà impegnato in una serie di incontri a partire dalle 10:15, presso il Comune di Salerno, con il Sindaco Vincenzo Napoli. Poi, alle 10:45, visiterà l’Asilo Comunale “Teresa Buonocore” in Piazza Pio XII, mentre, alle 12, nella sala Freccia della Stazione di Salerno, parteciperà alla conferenza stampa “Il Frecciarossa per il Cilento” con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il programma pomeridiano

Nel pomeriggio, alle 15, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in via Roma 29, Rosato incontrerà il Presidente dell’Autorità, Pietro Spirito, e, ancora, alle 15:30, presso la sede istituzionale della C.C.I. A.A. di Salerno, il Presidente, Andrea Prete. La visita si concluderà con la partecipazione all’iniziativa organizzata dal gruppo Future Dem “Fondata sul lavoro”, in programma alle 16:30 presso la sede della Provincia di Salerno.