Ospedale di Cava, "consulenze" anche per bambole e peluche dei piccoli degenti: l'iniziativa della Pediatria

Per rendere meno sgradevoli terapie e accertamenti sanitari, superando la paura, L'Unità Operativa di Pediatria dell'ospedale di Cava de’ Tirreni ha messo in campo una straordinaria iniziativa. Come rende noto la Società Italiana di Pediatria, ai piccoli pazienti ricoverati presso il Polo metelliano, è consentito richiedere consulenze ai medici del reparto per peluche e le loro bambole che lamentano i più svariati problemi.

La strategia

Grazie al gioco, dunque, i bambini accettano di buon grado di essere sottoposti a indagini e cure durante la degenza in compagnia dei loro amici più cari. Diretta da circa 20 anni dal dottor Basilio Malamisura, supportato dalla sua equipe composta da un gruppo di pediatri che egli stesso ama definire “dedicati al reparto più che alle loro stesse famiglie” e di paramedici specificamente formati al riguardo, l'unità di Pediatria a Cava è diventata un punto di riferimento per la Gastroenterologia e la Neurologia Pediatrica con pazienti afferenti da tutte le province campane, contribuendo a ridurre le migrazioni extra regionali, almeno per le due branche citate.

La curiosità

Tra l'altro, la stessa Unità Operativa accoglie anche la sede della “Onlus-Amici della Neurologia Pediatrica” impegnata sul territorio nella raccolta di fondi utilizzati per iniziative di beneficenza in favore di bambini affetti da patologie neurologiche. Un plauso.