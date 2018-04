Visite culturali alla scoperta di Salerno con Erchemperto: i prossimi appuntamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continuano, gli appuntamenti culturali alla scoperta della storia della nostra città, con l'associazione Erchemperto capitanata dalla guida turistica Paola Valitutti. Le visite sono gratuite e partiranno ogni domenica alle 10 dai portici del Comune di Salerno. I biglietti d’ingresso, dove previsti, sono a carico dei visitatori. Non occorre la prenotazione: è sufficiente presentarsi in orario all'appuntamento, per partecipare.

Di seguito, i prossimi appuntamenti

29 aprile “Le leggende salernitane”

a cura di Ivana Baratta

6 maggio “Salerno normanna”

a cura di Ivana Calembo

13 maggio “La Chiesa di San Domenico”

a cura di Irma Pastore

20 maggio “Le vie dell'acqua”

a cura di Paolo De Angelis

27 maggio “Alla scoperta di orti e giardini”

a cura di Titti Valitutti

3 giugno “Il complesso monumentale di San Pietro a corte”

a cura di Renato de Feo

10 giugno “Identità urbane a Salerno tra monaci, amalfitani ed ebrei”

a cura di Barbara Visentin

17 giugno “Il Museo Archeologico Provinciale”

a cura di Francesco Giordano