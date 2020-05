Visite intramaenia non comunicate al "Ruggi": i giudici contabili indagano sul medico del Fucito

Non avrebbe mai versato le quote per l’attività intramoenia al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Per questo la Corte dei Conti ha disposto un’indagine per verificare l’esistenza di un presunto danno erariale da parte del docente universitario e medico dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, sottoposto, nei giorni scorsi, agli arresti domiciliari. L’uomo è finito nel mirino della Procura di Nocera Inferiore, insieme alla coordinatrice infermieristica del nosocomio della Valle dell'Irno, con l’accusa di peculato, falso e abuso d'ufficio in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’altra indagine

Parallelamente, sono in corso accertamenti da parte dei giudici contabili della sezione regionale, i quali vogliono fare luce sull’attività svolta dal camice bianco presso due cliniche convenzionate, a Formia e Napoli. Si tratta visite specialistiche, che – secondo l’accusa – il docente non avrebbe comunicato all’azienda ospedaliera universitaria trattenendo per sé l’intero compenso e non versando il dovuto 50%. Non solo. Ma, al termine di tali visite, non avrebbe emesso neanche la fattura. Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze di diversi pazienti.