Prevenzione delle malattie reumatiche e renali e mass training: appuntamento a Tramonti

Tutto pronto per la prevenzione delle malattie reumatiche e renali a Tramonti, il 13 maggio. Con un ambulatorio mobile, concesso dal Comune, infatti, si svolgerà l'iniziativa a cura dei dottori Andrea Giordano e Giuseppe Cavaliere, in collaborazione con il Rotary Club – Costiera Amalfitana.

L'altro appuntamento

Sempre domenica, dalle ore 16 in Piazza Municipio ad Amalfi, i Volontari CRI del Comitato di Costa Amalfitana, concluderanno la Settimana italiana dedicata alla Croce Rossa con l’iniziativa Mass Training (addestramento di massa), alias la diffusione della cultura della rianimazione cardio-polmonare e delle competenze necessarie per intervenire su soggetti in età pediatrica e adulta vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Come partecipare

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. Consigliamo, a tutti coloro che vorranno effettuare gli screenings di prevenzione, di portare con se i referti delle visite precedenti.