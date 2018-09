"Insieme per la vita": visite senologiche gratuite al Centro Sociale

Visite senologiche gratuite al Centro Sociale di via Cantarella, a Pastena. Appuntamento il 24 settembre alle ore 16 con il progetto "Insieme per la vita". I dottori Carlo Iannace e Danilo Palmieri, chirurghi dedicati alla senologia presso l'ospedale Moscati di Avellino, in collaborazione con l'associazione "Noi in Rosa aps" e con l'assessorato alle politiche sociali di Salerno, promuovono il progetto di prevenzione.

Info utili

E' consigliabile portare gli ultimi esami eseguiti, se disponibili. Le visite saranno eseguite in ordine di arrivo. Per informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 3476648577, 3392172033.