"Insieme per la vita": consulenze alimentari e visite senologiche gratuite al Centro Sociale

Ritorna il 22 luglio, alle ore 16, al Centro Sociale di Salerno, "Insieme per la vita", giornata di visite senologiche e consulenze alimentari gratuite, a cura dei senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo e del biologo nutrizionista Marco Preziuso.

L'appuntamento

L'associazione Noi in Rosa Aps, organizzatrice dell'iniziativa patrocinata dalle Politiche Sociali del Comune di Salerno, offre, dunque, una importante opportunità di prevenzione per le donne. Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite a Salerno 24 giugno 2019

„E' prevista anche la pratica di Qigong condotta da Ulla Succimara, alle ore 18. Per informazioni: Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite a Salerno 24 giugno 2019

