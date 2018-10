Visite senologiche gratuite al Centro Sociale di Salerno: il nuovo appuntamento

Riflettori puntati sulla prevenzione per la salute delle donne: l'associazione Noi in Rosa aps in collaborazione con l'assessorato alle Politoiche Sociali di Salerno promuove Insieme per la Vita, lunedì 22 ottobre, alle ore 16.

L'appuntamento

Dunque, tutte le pazienti interessate potranno sottoporsi alle visite senologiche gratuite del dottor Carlo Iannace e Danilo Palmieri, chirurgi dedicati alla Senologia, presso l'ospedale Moscati di Avellino. Le visite verranno eseguite in ordine di arrivo presso il Centro Sociale di Pastena di via Vestuti, a Salerno. Per info: 3476648577 (Cinzia) e 3392172033 (Lina)