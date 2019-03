Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite al Centro Sociale

Torna, la prevenzione per le donne al Centro Sociale di Salerno, grazie all'associazione Noi in Rosa Aps, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

L'appuntamento

Il 25 marzo, a partire dalle ore 16, verranno effettuate visite senologiche e consulenze alimentari gratuite, a cura del dottor Carlo Iannace, Chirurgo dedicato alla Senologia presso l'ospedale Moscati di Avellino. Le visite si terranno al Centro Sociale di Salerno, a Pastena. Per informazioni, è possibile contattare il numero 392.8677918.