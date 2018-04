Controlli senologici gratuiti per le donne a Salerno: il nuovo appuntamento

Nuovi controlli senologici gratuiti per le donne, al Centro Sociale: il 7 maggio, infatti, dalle ore 16, torna l'importante iniziativa dell'associazione Amdos Salerno, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune e Amdos Battipaglia.

Le visite e i medici

Le visite, gratuite, saranno effettuate dai dottori Carlo Iannace e Danilo Palmieri, volontari Amdos, Chirurghi dedicati alla Senologia presso l'ospedale Moscati di Avellino. Circa un centinaio, durante l'appuntamento del mese scorso, le pazienti che hanno usufruito dei controlli dei due medici che si distinguono per la alta professionalità e la rara umanità. Reduci dalla terza edizione di "Io donna", Giornata nazionale dedicata alla salute delle donne che si è tenuta il 28 aprile presso l'ospedale Moscati di Avellino, i noti Chirurghi Iannace e Palmieri tornano presso il centro sociale di via Cantarella per fornire la loro preziosa consulenza gratuita anche alle donne salernitane, promuovendo, così, la cultura della prevenzione in rosa.

Come partecipare

E' necessario per le pazienti, portare con sé la carta d’identità e gli ultimi esami eseguiti (mammografia, ecografia mammaria se disponibili). Per informazioni: Cinzia 347 664 8577 - Lina 339 217 2033