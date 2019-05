Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite a Salerno: il nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento con la prevenzione per le donne, il 27 maggio, alle ore 16, presso il Centro Sociale di via Guido Vestuti, a Salerno.

L'appuntamento

Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite, dunque, grazie all'iniziativa dell'associazione Noi in Rosa Aps, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. A disposizione delle pazienti, i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo e il biologo nutrizionista Marco Preziuso. E' prevista anche la pratica di Qigong condotta da Ulla Succimara, alle ore 18. Per informazioni, è possibile contattare il numero 392.8677918.