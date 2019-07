"La vita in diretta estate" sbarca a Minori: il sindaco invita all'adunata

Il sindaco di Minori Andrea Reale invita concittadini e turisti a fare tappa domani, giovedì 25 luglio, sul Lungomare California, alle ore 16.50. La perla della costiera amalfitana riceverà la visita delle telecamere di Rai Uno con la La Vita in Diretta Estate.

La puntata



Collegamento in diretta con la Città del Gusto. La giornalista Barbara Di Palma passerà in rassegna i "piatti forti" di Minori: mare, spiaggia, prodotti tipici, cibo. Il collegamento in diretta avrà come location la bella Spiaggia Chalet de Mar e il centro benessere Otium Spa gestito da Ennio Cavaliere.