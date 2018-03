Amianto assassino, ex militare salernitano riconosciuto “vittima del dovere”

E' stato riconosciuto lo status di “vittima del dovere” a un ex militare salernitano che si era ammalato di mesotelioma, a causa dell’amianto. Come riporta La Città, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno ha concesso agli eredi la corresponsione, da parte del ministero della Difesa, di un importo mensile di 500 euro e non più di 250 euro, da sommare ad altri mille euro mensili.

L'osservazione

"Il contenuto della sentenza del Tribunale di Salerno – ha spiegato a La Città l’avvocato Ezio Bonanni , presidente dell’Osservatorio nazionale amianto – è tranchant sul comportamento della Marina militare Italiana e conferma le risultanze della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di marinai vittime dell’amianto".