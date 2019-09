Le acrobazie di Brumotti sul Monte Cervati: "Aiutatemi a trovare la mia utopia!"

Tanta curiosità sul Monte Cervati dov’è arrivato Vittorio Brumotti, il famoso inviato sportivo di Striscia la Notizia. Ieri, in particolare, è stato a Sanza con la sua bicicletta con la quale è salvato da una roccia all’altra lasciando senza parole chi era lì con lui, come il sindaco Vittorio Esposito e i rappresentanti del Cai. E su Facebook si rivolge ai fans: “Aiutatemi a trovare la mia utopia! Qui nel Cilento ricerchiamo precipizi e location ..... dai aiutatemi”.

In questi giorni Brumotti è in giro per il territorio per conoscere uno dei Parchi più importanti d’Europa, ossia il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

