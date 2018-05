"Illuminiamo il futuro": l'associazione "A Voce Alta" aderisce alla campagna nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'associazione A Voce Alta aderisce alla campagna Illuminamo il futuro promossa da Save the Children Italia Onlus per chiedere alle istituzioni una legge nazionale per riqualificare le aree degradate a favore dei bambini. "È un onore aderire a questa campagna durante la settimana dal 14 al 20 maggio, con l'obiettivo di favorire in tutta Italia azioni di contrasto alla povertà educativa - ha commentato il dottor Fabio Martino, presidente di A Voce Alta - Venerdì 18 Maggio dalle 10:00 alle 13:00, saremo presenti presso il Liceo Statale Alfano I - Salerno per promuovere tra i ragazzi, valori quali il rispetto dell'altro, per prevenire il fenomeno della violenza di genere".