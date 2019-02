La poesia a scuola, con "Voci Migranti": al via la 3° edizione del progetto

E' giunto alla sua terza edizione, il progetto Voci Migranti, ideato e realizzato da Casa della poesia e sostenuto dall'assessore alle Politiche giovanili ed innovazione del Comune di Salerno, Mariarita Giordano. "Anche i versi sono contenti quando la gente si incontra", ispirandosi a queste parole di Izet Sarajlic, il progetto ha offerto, negli anni trascorsi, e continua ad offrire a centinaia di studenti delle scuole superiori e agli appassionati di poesia della città di Salerno l'opportunità straordinaria di incontrare molti poeti provenienti da varie parti del mondo ed ascoltare le loro motivazioni. Un'occasione preziosa per riflettere sulla propria identità e sul proprio ruolo nel mondo.

Parla la Presidente di Casa della Poesia Raffaella Marzano

"Voci migranti é un progetto multimediale e multidisciplinare articolato in reading seguiti dal confronto con gli autori (o testimoni diretti nel caso di Ungaretti i ragazzi hanno incontrato la sua musa Bruna Bianco) il tutto preceduto da un percorso propedeutico di avvicinamento grazie alla collaborazione dei docenti delle scuole coinvolte".

L'assessore Mariarita Giordano sostiene per il terzo anno il progetto sottolineando l'importanza, soprattutto in questo momento storico dove gli episodi di intolleranza ed odio si moltiplicano, di ricostruire un tessuto di relazioni culturali partendo dal riconoscimento della diversità, dalla conoscenza delle storie e del vissuto che ognuno porta con sé. Un'occasione per ognuno di noi per riflettere sulla propria identità e sul proprio ruolo nel mondo.

Il calendario

Gli incontri si svolgeranno nelle sedi degli istituti coinvolti (De Sanctis, Alfano I, Sabatini-Menna, Da Vinci) ed a Palazzo Innovazione e sono aperti sia ai ragazzi che alla cittadinanza.