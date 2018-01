Fallimento di Vog: Senatore condannato a due anni e quattro mesi

Condannato in primo grado, per il fallimento della società del marchio di abbigliamento "Vog", il noto commerciante Sabatino Senatore. E' quanto stabilito dal gup Renata Sessa del Tribunale di Salerno: ieri è stato accolto il rito abbreviato. Per lui, due anni e quattro mesi di reclusione.

Le accuse

Senatore, ex segretario cittadino della Confcommercio e membro della Camera di Commercio, era accusato di bancarotta fraudolenta: la vicenda risale a circa 10 anni fa. Senatore avrebbe distratto dai fondi della srl (società a responsabilità limitata) 180mila euro nel 2008 e altri 599mila nell'anno successivo, giustificando le uscite con l’annotazione contabile di un rimborso ai soci di finanziamenti che erano stati fatti in conto di un futuro aumento di capitale. Ma che nel frattempo servivano a incrementare non le quote nominali, bensì il patrimonio della società. La difesa ha scelto la via giudiziaria “breve”: si attende il deposito delle motivazioni della sentenza per valutare l’eventuale ricorso.