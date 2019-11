Mareggiata a Salerno per il maltempo, un fiume di plastica "invade" il porto

Uno scenario inquietante al porto di Salerno, ieri sera, nei pressi della stazione marittima. A seguito del maltempo, infatti, una forte mareggiata ha interessato la zona, portando a riva innumerevoli detriti e tantissima plastica.

L'osservazione

"Per molto tempo, soprattutto quest’anno, abbiamo visto queste scene su Facebook sempre in paesi lontani, inconsciamente si pensa sempre che la cosa non ci riguardi, ma non è così - osserva su Facebook il gruppo "Voglio un mondo pulito" - Ora ci tocca vederlo anche a casa nostra, e forse magari è la volta buona che capiamo che l’inquinamento è un problema serio, e dobbiamo fare tutti la nostra parte per evitare di lasciare l’ambiente in queste condizioni". Tanta amarezza.

Gallery