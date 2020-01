"Voglio un mondo pulito" a Santa Teresa il 1° dell'anno, nuovo appuntamento

Chi migliora il mondo a Capodanno, lo migliora tutto l'anno. E infatti il 1° gennaio pomeriggio, Guido di "Voglio un Mondo Pulito", in compagnia di un suo amico, ha dato una piccola ripulita sulla spiaggia di Santa Teresa. Numerosi i rifiuti raccolti, tra cui molti resti dei festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno.

L'appuntamento

E domani mattina, sabato 4 gennaio, al via ai CleanUp del gruppo, sul lungomare di Mercatello. L'appuntamento è per le 9:30 sulla spiaggia di fronte al McDonald's. "Chiunque può partecipare, ma raccomandiamo di seguire le istruzioni dello staff per un corretto svolgimento dell’attività e della raccolta differenziata", hanno detto gli ambientalisti che, infine, chiedono ai partecipanti l'utilizzo di guanti in gomma e non in lattice.