Volo cancellato a 48 ore dalla partenza: risarciti due professionisti salernitani

Un sentenza che sicuramente sarà un esempio per le prossime è stata emessa dal giudice di pace del tribunale di Vallo della Lucania, che ha riconosciuto a due passeggeri un danno patrimoniale ed esistenziale di oltre duemila euro a seguito di un volo cancellato a quarantotto ore dalla partenza.

La sentenza

La compagnia aerea EasyJet – riporta Il Mattino - è stata chiamata a risarcire due professionisti salernitani. Oltre a quello patrimoniale, dunque, il giudice vallese ha riconosciuto il danno esistenziale o da stress, che i due salernitani hanno inteso come una “lesione della loro qualità della vita”. Contemporaneamente, la compagnia aerea ha provveduto ad effettuare il rimborso integrale del costo del biglietto di andata e ritorno.

La storia

I due professionisti, nel giugno di tre anni fa, prenotano online un viaggio in Costa Azzurra, in Francia. Partenza prevista per il 26 giugno dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Conto dell’albergo già saldato. A meno di due giorni dalla partenza, però, la compagnia aerea, tramite email, comunica ai due passeggeri la cancellazione del volo, non fornendo, per quella data, soluzioni alternative per raggiungere la meta prescelta. Alla base della cancellazione, il fatto che lo scalo di Fiumicino, interessato da un incendio nel maggio precedente, non sarebbe stato capace di sostenere tutti i voli. Nizza dovrà essere raggiunta con un altro mezzo. Tutti i programmi di viaggio devono essere modificati. Di qui la decisione dei professionisti di rivolgersi alla magistratura.