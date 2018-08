Volo cancellato, salernitani bloccati a Lisbona: i disagi

Incubo per molti campani bloccati a Lisbona, il cui volo (Fr1317) diretto a Napoli venerdì scorso è stato cancellato. Come riporta La Città, l'odissea ha riguardato anche cinque salernitani, due insegnanti di Salerno, una coppia di Scafati e un’impiegata di Sant’Egidio del Monte Albino rimasti in Portogallo e costretti a spese ulteriori per il soggiorno ed il rientro in Italia.

I disagi

C’è chi è rimasto per due giorni e tre notti bloccato a Lisbona, alloggiando in tre alberghi diversi, senza nessuna assistenza della compagnia aerea, pagando anche il vitto. Una pessima esperienza e una vacanza da dimenticare.