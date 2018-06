Voloalto e la compagnia teatrale "La pazza idea" presentano lo spettacolo "Il piccolo principe 2.0"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La cooperativa sociale “Voloalto” di Battipaglia presenta lo spettacolo teatrale “Il Piccolo Principe 2.0”, liberamente ispirato al racconto di A. de Saint Exupéry. La rappresentazione si terrà questa sera alle 20.30 al Teatro A. Giuffrè, c/o il Centro Sociale di Battipaglia e vedrà in scena i componenti de “La Pazza Idea”, storica compagnia teatrale creata nel 2001 da Maria Carmela Morra, presidente e fondatrice di Voloalto. L’intento – spiega il Presidente - era creare un percorso riabilitativo stabile per ragazzi con disagio mentale, attraverso l’utilizzo del teatro sociale. Coniugare riabilitazione e formazione, sia tecnica che artistica, è sempre stato uno degli obiettivi primari che Voloalto si è, negli anni, prefisso. Non solo, dunque, riabilitazione e integrazione, ma acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro Lo spettacolo, diretto da Rodolfo Fornario, attore e regista di Napoli, è frutto di una sceneggiatura liberamente ispirata al libro “Il Piccolo Principe” di A. De Saint Exupery, e tocca, in modo leggero e, a tratti, comico, tematiche importanti, quali la solitudine, il pregiudizio, l’integrazione, la diversità. Interpreti: Angela Amorosino, Alessio Bisaccia, Leopoldo Campagna, Giancarlo Colasanti, Anna Chiara Delle Donne, Silvio Iannuzzi, Lucia Lancia, Giovanna Luongo, Rosa Trezza e Giovanna Voza. Direttore di scena: Angela Trezza Scenografie: Angela Amorosino Costumi: Assunta Terralavoro Riprese: Sandro Foti Service audio-luci: Matteo Giordano INFO UTILI: www.voloalto.com Pagina FB Voloalto Per prenotazioni 349 668 9459 Il contributo per la partecipazione alla rappresentazione andrà a sostegno del laboratorio “La Pazza Idea” che, al momento, non gode di finanziamenti pubblici.