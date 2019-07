Plastica, carta, vetro: volontari puliscono la spiaggia di via Allende

Senso civico, amore per la natura, rispetto per l'ambiente e per la propria città: si chiamano Francesco Ronca, Luca Vicinanza, Alfredo Cirino, Renato Ceccarelli e Giovanni Napoli i volontari di "Voglio un Mondo Pulito", impegnati nella raccolta di rifiuti in via Allende, a Salerno.

I rifiuti

Hanno recuperato circa 100 bottiglie di plastica, 12 buste di rifiuti indifferenziati, una dozzina di chili di vetro. L'iniziativa ha cadenza settimanale e l'obiettivo è restituire decoro a spiagge e strade cittadine.