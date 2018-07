Volpe in via Sichelgaita, curiosità tra i residenti: l'appello

"Aiutateci a ritrovare Jenny, sta vagando per le zone alte nei pressi dell'autostrada. Se la vedete, chiamate allo 089-233543". Lo hanno scritto i gestori del Parco del Seminario di via Laspro, preoccupati per la dolce volpe che è diventata la mascotte del polmone verde della zona.

La storia

Già lo scorso anno, la volpe, comportandosi come un animale domestico, era solita degustare le specialità della pizzeria del Parco, tra lo stupore dei presenti. Da un po' di tempo ha fatto perdere le sue tracce: si spera che Jenny possa ritornare al Parco, dove le sono assicurati pasti e coccole.