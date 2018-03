Volpe travolta da un'auto a Colliano: salvata dalle guardie Enpa

Una volpe è stata salvata dalle guardie Enpa di Salerno, in collaborazione con l’Asl veterinaria e i vigili urbani, nel comune di Colliano.

Il caso

La volpe, ribattezzata Neve, si trascinava sulle zampe anteriori. Molto probabilmente è stata colpita accidentalmente da un’automobile. Per ripararsi dal gelo di queste ore si era nascosta in una roggia. "Non sarebbe sopravvissuta al freddo" fanno sapere le guardie zoofile. Ora si trova al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Napoli, per le cure del caso. Successivamente tornerà libera.

