Volpe investita e lasciata sull'asfalto: un giovane di Ottati le salva la vita, la storia

Una storia a lieto fine, ad Ottati. Protagonista, una volpe salvata da un giovane di Ottati, Eugenio Ania: ieri, sulla provinciale 12, che collega Ottati al Bivio di San Vito e Castelcivita, all’altezza del campo sportivo, il giovane ha notato il povero animale al centro della corsia, immobile. Purtroppo la volpe era stata investita da qualche automobilista incosciente che, senza soccorrerla, l'avrebbe lasciata morire sull'asfalto.

Il salvataggio

Eugenio Ania, dunque, come racconta Infocilento, ha chiamato un carabiniere forestale, un'associazione ed una veterinaria, ma purtroppo ogni appello per aiutare la volpe, per qualche motivo, è caduto nel vuoto. Così, il giovane non ha avuto scelta per tentare di salvarle la vita: l'ha messa nel portabagagli e portata a casa, dandole acqua e cibo. Stamattina la volpe era in perfetta forma: probabilmente, chi l'ha investita doveva averla solo traumatizzata e lievemente urtata. Il giovane l'ha riportata nel luogo in cui l'aveva trovata, per lasciarla libera. Un gesto eroico, se si pensa che, qualora fosse stato morso dall'animale spaventato, il giovane avrebbe potuto contrarre anche infezioni o malattie, essendo la volpe selvatica.