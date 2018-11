Piccola voragine in strada, in via Roma: rallentamenti al traffico

Nel centro di Salerno, al chiarore di Luci d'Artista ed alla presenza di centinaia e centinaia di persone, non è mancato qualche particolare disagio, ieri, in via Roma. Poco dopo Palazzo Sant'Agostino, infatti, si è aperta sull'asfalto una mini voragine stradale.

L'intervento

Sul posto, la polizia municipale i tecnici del Comune che hanno ripristinato la situazione di normalità. Non sono mancati rallentamenti durante l’intervento di manutenzione stradale.