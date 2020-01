Welfare aziendale, Vicinanza (Cisal): “Funziona l'accordo con la Salerno Trasporti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Funziona l’accordo sindacale tra i vertici della Salerno Trasporti e i sindacalisti della Cisal. Gigi Vicinanza, sindacalista del comparto terziario della sigla di categoria, tira un bilancio sulla questione a qualche settimana dall'intesa a livello di welfare grazie ai contratti collettivi della Cisal e alla condivisione di tale percorso da parte dei vertici dell’azienda, il project manager Giovanni Cammarota e il rappresentante legale Maurizio Longo. Nello specifico l'accordo che riconosce a tutti i collaboratori dell’azienda un aumento medio giornaliero di 20 euro a fronte del raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto ratificato nei giorni scorsi. “L'accordo sta migliorando la vita professionale dei collaboratori della Salerno Trasporti, azienda leader nel settore trasporti e impegnata in tutta Italia – ha detto Vicinanza - Da qui, l'appello alle altre aziende del settore a sottoscrivere l'accordo. "Mi ero già augurato un futuro roseo ed ecco perché invito le aziende del salernitano impegnate in questo comparto possano aderire a un contratto che agevola i rapporti sindacali e migliora le condizioni lavorative delle maestranze. Ci auguriamo che tutte le aziende del territorio seguano la linea della Salerno Trasporti per il bene dell'economia salernitana”.