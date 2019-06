Whirlpool, De Luca contro Di Maio: "Non può fare il ministro per mezz'ora a settimana"

Vincenzo De Luca torna ad affrontare la questione legata alla vertenza ancora irrisolta della Whirlpool senza risparmiare stoccate al Governo M5S-Lega. Questa mattina, a margine di un'inaugurazione al quartiere Arbostella di Salerno, il governatore della Campania ha tuonato: "Abbiamo avuto due mesi di narcotizzazione da parte del governo, che ha dormito. Già ad aprile Wirpool aveva segnalato problemi. Ma siccome volevano fare prima le elezioni europee hanno fatto finta di non sentire e quindi abbiamo perso sessanta giorni inutilmente".

L'appello

In vista di un incontro, previsto al Mise, per lunedì prossimo, De Luca ha auspicato che "si cominci a discutere nel merito dei problemi e soprattutto di un piano industriale per rilanciare le produzioni e garantire quattrocentoventi posti di lavoro. Alla fine la propaganda rimane propagando. Prima dicono che tolgono i soldi, poi li danno. Tutte chiacchiere inutili. Quello che decide l’approvazione del piano industriale. Questo è l’obiettivo che devo raggiungere".

La frecciata a Di Maio

Non poteva mancare, com'è ormai consuetudine per De Luca, una stoccata al ministro del Lavoro: “Se hai 200 tavoli di crisi aperti non è che puoi fare il ministro mezz’ora alla settimana, perché il ministro del lavoro è uno che deve lavorare dalla mattina alla notte per affrontare i problemi. Se abbiamo gente che va a passeggio per l’Italia tutto diventa più complicato come in questo caso. Sosterremmo, comunque, fino in fondo la battaglia dei lavoratori".