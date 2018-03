Wi-Fi gratuito nei luoghi pubblici, il Comune di Nocera Inferiore partecipa al bando europeo

La commissione europea promuove la connettività Wi-Fi gratuita per cittadini e visitatori che frequentano spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei in tutta Europa attraverso WiFi4EU.il

I dettagli

L'amministrazione Torquato, su proposta dei consiglieri del gruppo civico “Uniti per Torquato”, Umberto Iannotti, Raffaele Salomone, Renato Guerritore, Luciano Passero insieme all'assessore Imma Ugolino sono stati pronti ad intercettare il bando e far partecipare il Comune di Nocera Inferiore. Il bando prevede una preferenza in base all'ordine d'iscrizione. Il gruppo consiliare sottolinea l'importanza nell'intercettare i bandi: "Sono fondi europei a cui potremmo accedere grazie alla nostra costante attività di monitoraggio su fondi destinati ad enti pubblici, in virtù, appunto, di cercare di risparmiare risorse comunali da destinare ad altro. Nocera Inferiore è tra i primi Comuni iscritti al bando".