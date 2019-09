XII convegno dei sociologi dell’ambiente in Italia all'Unisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 26 e 27 prossimi, l’Università di Salerno ospita il XII convegno dei sociologi dell’ambiente in Italia, organizzato dal ricercatore Gennaro Avallone del Dipartimento di studi politici e sociali. Il convegno, che si svolge nella settimana dello sciopero globale per il clima, che vedrà in Italia una giornata di mobilitazione e di astensione dal lavoro proprio il giorno 27, ha come titolo “Politica, ecologia e società nell’Antropocene”. È organizzato in 5 momenti. Il primo è quello introduttivo del 26 mattina con i saluti istituzionali e la relazione di Jason W. Moore, professore della Binghamton University e principale esponente dell’approccio dell’ecologia-mondo, sul tema “Climi di capitale, crisi e ribellione, o perché le crisi del clima rovinano le classi dominanti”.

I momenti centrali si svolgeranno nella seconda parte della mattina del 26, nel pomeriggio e nella prima parte della mattina del 27 con le 13 sessioni di lavoro, le quali verteranno sui seguenti temi: La natura costruita e il paesaggio, ecologia, migrazioni e accumulazione capitalistica, la gestione dell’acqua, la variabile energetica nella trasformazione del territorio, prospettive ecofemministe sui movimenti dei/dai Sud, la città e le politiche, processi di dismissione e riqualificazione dei paesaggi territoriali, politiche, ontologie ed ecologie r-esistenti, le filiere agricole globali, il turismo, ecologia-mondo, capitalocene e accumulazione globale, il lavoro nella cosiddetta economia verde.

Infine, l’ultimo momento sarà quello conclusivo con una discussione con esponenti di movimenti e lotte socio-ecologiche del sud Italia sul tema “conflitti e alternative socio-ecologiche” alla quale parteciperanno Lorenzo Forte (Comitato Salute e Vita); Maria di Serio (Comitato Basta Incendi Cava – Costiera Amalfitana); Anna Fava (SET - Sud Europa di fronte alla turistificazione); Michele Solazzo (Comitato No eolico selvaggio); Vincenzo Forino (Stop Biocidio).

Ulteriori dettagli sul convegno, con il programma completo, sono accessibili al sito https://xiiconvegnosociologiambiente.wordpress.com/.