Caso Yele, blitz della Finanza al Comune di Agropoli

Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Agropoli. Nella giornata di ieri le Fiamme Gialle hanno sequestrato la documentazione riguardante l’appalto dei rifiuti. In particolare nel mirino sarebbero finiti i rapporti tra l’Ente e la società Yele che, la scorsa settimana, è stata sciolta su disposizione del tribunale di Vallo della Lucania. Il rapporto contrattuale sarà presto sciolto: la Sarim, infatti, ha vinto il bando per l’affidamento del servizio per la raccolta rifiuti predisposto dall’Unione dei Comuni Alto Cilento.