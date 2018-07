Yoga al Parco del Mercatello: folta partecipazione, il nuovo appuntamento

Folta partecipazione, ieri sera, al Parco del Mercatello, per la lezione gratuita di Yoga tenuta dal maestro Gaetano Russo del Centro Nara Stri. E l'esperienza, come da programma, verrà ripetuta domani, 5 luglio, alle 20.15, sempre nei pressi dell'ingresso di via Fiume.

Il fuori programma

Unica nota imprevista, ieri, le iniziali remore per lo svolgimento della lezione, a pochi minuti dal suo inizio, da parte del personale che gestisce il polmone verde cittadino. A dire la sua, in merito, il maestro Russo: "Siamo rimasti sorpresi in merito alle richieste di spiegazioni circa lo svolgimento delle attività di ieri - ha detto il maestro - Noi, a differenza di altri, ci siamo riuniti in un parco pubblico per svolgere un'attività gratuita, al fine di diffondere la disciplina dello Yoga. Non esiste legge che vieti questo: restrizioni possono esserci per chi va in bici e chi usa il pallone in modo incontrollato, ma non per chi pratica attività fisica senza scopo di lucro", ha concluso. L'appuntamento di giovedì, dunque, è confermato.